بينهم خادمتها.. الجنايات تقضي بالمؤبد لـ3 متهمين بسرقة ابنة عم الفنانة ماجدة الصباحي بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الدقي، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار جمال عبدالاه، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، بينهم خادمة ابنة عم الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، لاتهامهم بسرقة مصوغاتها َومجوهراتها بالإكراه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة الأولى خادمة المجني عليها خانت الثقة وخططت بالاتفاق مع اثنين بالشروع في قتل مخدومتها لسرقتها محاولين التخفي وراء الكمامات وقاموا بالتعدي عليها بالضرب ومحاوله خنقها لحين إرشادهم على مكان المصوغات الذهبية بالمنزل ولتخوفهم من افتضاح أمرهم فروا هاربين بعد اتمام سرقه مصوغات وصلت ثمنها لمليون جنيه.

كانت مباحث قسم الدقي ضبطت الجناة، متلبسين ببعض المصوغات الذهبية المبلغ منها من المجني عليها، واعترفوا بارتكابهم الواقعة.