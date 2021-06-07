بينهم طفلان.. الأمن يكشف حقيقة مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حقيقة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من إطلاق أعيرة نارية وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بالأيدي والرشق بالحجارة – أمكن تحديد وضبط طرفيها-وهم طرف أول (6 أشخاص من بينهم طفل 5 سنوات)، طرف ثاني (5 أشخاص من بينهم طفل 7 سنوات)، وجميعهم مقيمون بمحل البلاغ، وذلك على إثر قيام الطفل "طرف أول" بإصابة الطفل الآخر "طرف ثاني" أثناء لهوهما بمحل البلاغ، فتدخل على إثرها باقي الطرفين وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وتراشق بالحجارة محدثين إصابة 6 أشخاص من كلا الطرفين.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.