جنح مستأنف تخفف الحبس على السائق المتسبب في حادث الكريمات لـ3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف الصف، اليوم الاثنين، بتخفيف الحكم من 5 سنوات لـ3 سنوات على سائق سيارة النقل المتسبب في حادث طريق الكريمات، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 أخرين، خلال شهر مارس الماضي.

كانت محكمة جنح الصف، أصدرت حكم في وقت سابق، بحبس سائق السيارة النقل 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم الصادر ضده، وكانت النيابة العامة بالصف فتحت تحقيق في الحادث المروري الذي وقع بطريق الكريمات، وأسفر عن مصرع 20 شخصًا، وإصابة 3 آخرين، وناظرت جثامين الضحايا وأصدرت تصاريح الدفن.

وفتحت النيابة العامة تحقيق مع سائق السيارة المقطورة المتسبب في الحادث، ووجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ، وأجرت له تحليل مخدرات، لبيان قيادته السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه.

وكشفت التحريات التي تسلمتها جهات التحقيق، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد سائق مقطورة نتيجة انفجار الإطار الأمامي بالسيارة وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص"، أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط.

وتابعت التحقيقات، أن الحادث أسفر عن مصرع 20 شخصًا نتيجة إصابتهم بإصابات متنوعة ما بين نزيف داخل في مناطق متفرقة من الجسد من بينها الصدر والبطن والمخ، فضلًا عن إصابة 3 أخرين بإصابات مختلفة وتم إسعافهم.

واعترف سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها وثم اصطدمت بميكروباص، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.