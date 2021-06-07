"كنت بتخانق معاه ومات".. اعترافات المتهم بتهشيم رأس جاره في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أدلى المتهم بقتل فني تكييف بالوراق، اليوم الإثنين، باعترافات تفصيلية لجريمته فور إلقاء القبض عليه، قائلا: "مكنش قصدي أموته، احنا كنا بنتخانق عادي والخبطة جت على دماغه".

وقال المتهم انه لم يكن ينوي قتل المجني عليه ولكن عندما نشبت بينهما مشاجرة لخلافات الجيرة المتكررة تعدى عليه بالضرب بشومة خشبية فوقعت الضربة على راسه اردته قتيلا ولم يقصد بتلك الضربة إنهاء حياته.

وقال المتهم أنه تخلص من العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء على المجني عليه بإلقائها بالطريق، واستمع رجال المباحث لأقوال والد الضحية، الذي وجه اتهاما للجاني بارتكاب الجريمة، وأوضح لرجال المباحث كيفية اعتداء المتهم على ابنه بسبب خلافات الجيرة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قررت نيابة شمال الجيزة، أمس الأحد، حبس عامل قتل فني تبريد في مشاجرة في الوراق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من ضبط عامل لقيامه بالتعدي بالضرب الذي أفضى إلى الموت بعصا خشبية، على فني تبريد في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بوصول فني تكييف وتبريد إلى أحد المستشفيات متوفى إثر إصابته في الرأس.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث قطاع الشمال، تبين من خلال سؤال والده سائق، مقيم بالوراق، بحدوث مُشاجرة بين نجله وعامل لخلافات الجيرة تعدى خلالها الأخير على نجله بعصا خشبية، فأحدث إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، والنقيب محمد حربي معاون مباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.