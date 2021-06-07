محافظ الجيزة: الانتهاء من كباري المشاة بجسر ترعة المريوطية نهاية الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم الانتهاء من كباري المشاة بجسر ترعة المريوطية نهاية الشهر، وإنشاء ممشى ترفيهى جديد بكورنيش المريوطية يوفر فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الإثنين؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بقطاع المريوطية، وأعمال استكمال الممشى السياحي بالقطاع وإنشاء الكوبري الطائر الرابط بين محوري محمد أنور السادات والمنصورية وكباري المشاة الجاري إنشاؤها ورفع كفاءتها على جسر الترعة.

ووجه "راشد"، خلال تفقده موقع إنشاء الكوبري الرابط بين محوري محمد أنور السادات "ترسا سابقًا" والمنصورية - بإزالة أي عوائق من منشآت أو تعديات تحول دون استكمال مسار الكوبري والطريق المكمل له حتى محور المنصورية بالصورة الهندسية الصحيحة التي تضمن انتظام سير المركبات بالمحور بالكامل دون أي إعاقات مرورية لما له من أهمية باعتباره المحور البديل لشارع الأهرام لاستغلاله في حال القيام بأي أعمال غلق لشارع الأهرام خلال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

وطالب حي الهرم بالتنسيق مع أجهزة المرافق وسرعة الانتهاء من أي أعمال خاصة بهم بطريق الخدمة الملاصق بالكوبري وعلى جانبيه؛ للبدء في أعمال الرصف فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية، فضلًا عن تمهيد الطريق أسفل الكوبري واستغلال عدد من الساحات به كأماكن لانتظار السيارات لمنع الوقوف العشوائي للسيارات بذلك القطاع الحيوي الذي من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية عالية.

وأكد ضرورة دهان العقارات الملاصقة لمسار الكوبري بلون موحد وبأفضل الخامات التي تعكس الشكل الحضاري للمنطقة بالكامل، كما تفقد كباري السيارات والمشاة الجديدة الجاري إنشاؤها بطريق المريوطية، موجهًا مديرية الإسكان بمراعاة الشكل الحضاري للكباري والانتهاء منها مع نهاية الشهر الحالي والتي ستساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية وهو أحد المطالب الملحة لقاطني المنطقة والمترددين عليها.

ووجه بتطوير و رصف كوبري السيارات والمشاة المتهالك الملاصق لموقف المريوطية الجديد، وذلك استكمالا لأعمال التطوير التي تشهدها المنطقة بالكامل.

وتفقد مشروع إنشاء أماكن ترفيهية ومطاعم ومحال وأكشاك حضارية بالبر الشرقي لممشي المريوطية، مطالبًا بوضع أعمدة إنارة ديكورية ودعم الممشى وجانبي الطريق بالأشجار والساحات الخضراء والتندات وإجراء تنسيق عام للموقع ليكون إضافة جديدة للمنطقة وتوفر فرص عمل للشباب وتحقق عائدًا استثماريًا للمحافظة.

وحرص على معاينة طريق المريوطية بالمنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام وفي الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري نطاق فيصل، وذلك في إطار التجهيزات التي تجريها المحافظة لتنفيذ مخطط تطوير لتلك القطاع ليتماشى مع أعمال التطوير التي تمت بطريق المريوطية نطاق الهرم.

وقرر راشد - خلال جولته - مجازاة الموظف المسئول عن منظومة كاميرات المراقبة لمواقف سيارات السرفيس بالمريوطية لعدم تواجده في موقع عمله والتقصير في المهام المكلف بها بخصم 5 أيام من راتبه، إلى جانب الإيقاف عن العمل لمسئولي النظافة بقطاع المريوطية فيصل بهيئة النظافة، وحي الهرم للتقصير في متابعة حالة النظافة ورفع المخلفات وتواجد رتش وتراكمات بطريق المريوطية فيصل اتجاه الطريق الدائري.​