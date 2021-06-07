بقيمة 109 ملايين يورو.. "النواب" يوافق على قرضَين لتوصيل المياه وتطوير الصرف بريف الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ ملايين يورو، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.

ويأتي الاتفاق المعروض لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر؛ حيث سيكون هذا البرنامج له أثر كبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر، لذا فقد جاء الاتفاق محل هذا التقرير بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ ملايين يورو.

ويهدف برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (الأقصر) إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية بصعيد مصر، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة.

وافق المجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة ۲۰۲۱، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي، بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني المبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.

ويتعلق الاتفاق بتقديم بنك التنمية الإفريقي منحة بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو لجمهورية مصر العربية للمساعدة في تمويل البرنامج، وذلك من موارد الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، وهو صندوق أنشئ لتوفير التمويل لتنفيذ الأنشطة المؤهلة المصممة لتوصيل خدمات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي، ويدار هذا الصندوق بواسطة بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي، وتلقى منه البنك المساهمات الدورية التي تدفعها الجهات المانحة.

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في "التجمعات السكانية الواقعة في المناطق الريفية في صعيد مصر "محافظة الأقصر"، كما يهدف أيضًا إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع، بالإضافة إلى تطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، كما أن ذلك سيكون له أثر كبير على تحسين خدمات الصرف الصحي؛ مما سيؤدي إلى تحسين حياة المواطنين والحد من المخاطر الصحية.