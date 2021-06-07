الانتهاء من عرض 65% من كنوز توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - قال بيان صادر صباح اليوم الاثنين، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، زار المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لتفقد وضع اللمسات النهائية للعرض المتحفي الخاص بالبهو والدرج العظيم وقاعتي الملك توت عنخ آمون بالمتحف.

رافقه خلالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والاستشاري الهندسي للمشروع، والمقاول، وعدد من قيادات المتحف.

شملت الجولة تفقد الواجهات الخارجية والداخلية لمبنى المتحف والبهو والسلالم الجانبية، والدرج العظيم، وقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون.

ووفق بيان صحفي فقد تم الانتهاء بنسبة ١٠٠٪؜ من تثبيت القطع الأثرية بالبهو والدرج العظيم، وجاري الآن أعمال الترميم الدقيق لها.

كما تم الانتهاء من تثبيت جميع فتارين عرض كنوز الملك الشاب والبالغ عددها ١٠٧ فاترينة قادمة من ألمانيا وإيطاليا، في أماكن عرضها النهائي داخل القاعات الخاصة به، وعرض أكثر من ٦٥٪؜ من كنوز الملك الشاب داخل ٦٥ فاترينة منها.