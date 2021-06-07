شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الوادي الجديد»: المدرسة المصرية اليابانية صرح تعليمي عملاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية داخل المدرسة اليابانية والمقامة بمدينة الخارجة، وذلك لمتابعة سير منظومة العمل، وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا>

وأشاد بالصرح التعليمى العملاق على أرض المحافظة ودوره في خدمة أبناء المحافظة، من خلال تطبيق الأنشطة التعليمية «توكاتسو» والتى تعمل على تنمية الطفل بكافة الجوانب، والمساعدة في بناء شخصيته وتعزيز مهاراته واتجاهاته بالإضافة لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية>

وفي سياق متصل، أكد حسن، أن طلاب الشهادة الاعدادية بالوادى الجديد يواصلون آداء إمتحانات نهاية العام وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة لضمان الوقاية من فيروس كورونا، وتستمر الامتحانات حتى نهاية الأسبوع الجارى.