شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم معلمي الثانوية العامة بقنا ضد كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات منح لقاح كورونا لمعلمي المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بقنا، الإثنين، حيث قامت القافلة الطبية الموفدة من قبل مديرية الصحة بحضور الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا عملها بإعطاء المصل للدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد «خالد» في تصريحات صحفية، أن القيادة السياسية تضع التعليم في مقدمة الأولويات وهو ما ظهر واضحا في مبادرة ١٠٠ مليون صحة وتوفير لقاح الكوفيد ١٩ وكذلك تشجيع التعليم عن بعد وتطوير المناهج.

وأشار إلى أن مديرية التعليم خصصت لكل مدرسة ثانوية بكل إدارة تعليمية يوما لاستقبال اللجان الصحية المختصة ومعلمي المدارس الثانوية بالإدارة ولمدة اسبوع في ظل توزيع وتقسيم المعلمين والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

تطعيم معلمى الثانوية العامة ضد كورونا بقنا

تطعيم معلمى الثانوية العامة ضد كورونا بقنا

تطعيم معلمى الثانوية العامة ضد كورونا بقنا