شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يفتتح حديقة «تحيا مصر» بمنوف لاستقبال الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أثناء جولته الميدانية الموسعة بمركز منوف بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث قام بافتتاح حديقة تحيا مصر (إنشاء جديد) على مساحة 1200 م2 استعداداً لاستقبال الجمهور بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق والمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، رافقه خلالها نائبه الاستاذ محمد موسى، وأعضاء متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأستاذ وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

هذا وقد أبدى المحافظ إعجابه بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع بالحديقة، موجهاً رئيس المدينة بإنشاء إدارة لتشغيل الحديقة والحفاظ على نظافتها والعمل على صيانتها وضرورة توفير طفايات حريق لزيادة معدلات السلامة والأمان للحديقة، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم تطويره من حدائق بنطاق المحافظة بلغ 9 حدائق بمراكز أشمون ومنوف وسرس الليان وتلا والشهداء وقويسنا، لافتا إلى أنه جار العمل على قدم وساق لتطوير ورفع كفاءة عدد 9 حدائق أخرى بنطاق المحافظة بواقع 2 حديقة بمركز شبين الكوم، 2 حديقة بمنوف، وحديقتين بالشهداء وبركة السبع، 2 حديقة بتلا، حديقة بالسادات، بالإضافة إلى أنه تم وضع خطة لزراعة (800) نخلة مثمرة بشوارع مدينة شبين الكوم وذلك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بشوارع المدينة.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أنه سيتم قريباً افتتاح عدد 5 حدائق بنطاق المحافظة، وهى حديقة تحيا مصر بشارع عبدالمحسن الصباحى بقويسنا، وحديقة الأسرة والطفل بتلا (تطوير ورفع كفاءة) حديقة العاصمة بجوار مجمع المصالح بشبين الكوم، حديقة الطفل بحي غرب شبين الكوم (إحلال وتجديد)، وإعادة تطوير وتأهيل حديقة بشارع بورسعيد بمنوف. يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية لتطوير وتجميل الحدائق والميادين العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن المنوفى وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.