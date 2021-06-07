شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشارك أهالي الحميدات والمعنا جلسة نقاشية حول مشروع «حينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ،في جلسة الحوار المجتمعي مع اهالي منطقتي الحميدات والمعنا لاطلاعهم على اهداف المشروع المتكامل للتنمية العمرانية «حينا»، وذلك في حضور الدكتور حامد حجازي المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عمرو لاشين مدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمشروع.

نقاش حول مشروع حينا بقنا

نقاش حول مشروع حينا بقنا

أوضح محافظ قنا خلال كلمته لأهالي المنطقتين أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة «حينا» يستهدف اعادة ترتيب قطع الاراضي وعمل مخطط تفصيلي لها على اعلي نسق حضاري الامر الذي ينعكس على القيمة الاقتصادية للأراضي، لافتا إلى ان المشروع قائم على منهج التشاركية باعتبار المواطن شريك اساسي في وضع وتنفيذ خطط التنمية التي تستهدف الدولة تنفيذها، مؤكدا انه سيتم وضع اراء كافة المواطنين في الاعتبار عند وضع المخططات الخاصة بالمناطق المستهدفة وانه لن يُضار احد من تنفيذ المشروع محفزا اياهم على تقديم يد العون ومساعدة الجهات المعنية في تنفيذ الاعمال الخاصة بالمشروع ليكونا المنطقتين مثالا يحتذي به ويمكن إعادة تطبيق تجربته بمناطق ومدن أخرى .

نقاش حول مشروع حينا بقنا

ومن جانبهما اكد كلا من المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومدير الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية ان المشروع «حينا» يهدف إلى إعادة تخطيط الاراضي الفضاء وانه لن يتم نزع ملكية أي من احد أو هدم أي عقار مهما كانت حالته مؤكدين ان المشروع سوف يراعي كافة الابعاد والخصائص الاجتماعية والعادات والتقاليد لقاطني تلك المناطق، في نهاية اللقاء قدم عددا من المواطنين مجموعة من المقترحات والآراء التي وعد القائمين على المشروع بدراستها .

نقاش حول مشروع حينا بقنا