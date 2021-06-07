شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع تطورات الأعمال بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، تطور الأعمال ونسب التنفيذ بعدد من مشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى، حيث تابع أعمال إدخال الغاز الطبيعي بقرية كفر الدغايدة والتي وصلت نسبة إنجاز الأعمال بها إلى ٦٧.٥ ٪، حيث تم الانتهاء من إدخال ٥٤٠ فرع من أصل ٨٠٠ فرع.

كما تابع المحافظ أعمال حفر خط الغاز الرئيسي المتجه من حدود زفتى مع السنطة حتى قرية سندبسط، وعدد من مشروعات الغاز الأخرى والتي يبلغ إجماليها (٥٤) مشروع بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه.

وأشار دكتور رحمي إلى أنه يتم تطوير مركز زفتى بالكامل (٥٤ قرية و٨٨ تابع) ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يتم تنفيذ 1077 مشروع بتكلفة 3 مليار جنيه لخدمة ٥٩٩ ألف مواطن، مؤكداً على المتابعة اليومية المستمرة لتطور كافة المشاريع ونسب إنجازها بالمبادرة.