شكرا لقرائتكم خبر عن كسر بخط مياه الشرب «الكريمات - الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة راس غارب بالبحر الاحمر بحدوث كسر بخط المياه الكريمات / الغردقة المغذي لمدينة راس غارب وتنوه الشركة بأنه جارى ضخ المياه حاليا للمناطق التالية عمارات الكمين – عمارات ال144 – عمارات ال 108 – عمارات ال96 – ال 60 وحده – ال 48 وحده – ال 50 وحده – حى الامل – الكافتريات.مع استمرار ضخ المياه اليوم لجميع المنطقة الجنوبية .وناشدت الشركة اهالى المدينة بترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من اصلاح خط المياه.