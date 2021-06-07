شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يطمئن على حالة مصابي حادث أتوبيس الداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مصابي حادث تصادم أتوبيس الداخلة بمستشفي الداخلة العام يرافقه الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

حيث اطمئن المحافظ على حالة المصابين ووجه بمتابعة الحالات وتقديم أوجه الرعاية والخدمات العلاجية اللازمة. كان المحافظ قد إنتقل إلى موقع الحادث الذي وقع بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل ثقيل بطريق تنيدة- الداخلة لمتابعة تداعيات الحادث الذي أسفر عن مصرع ٧ أشخاص وإصابة ٢١آخرين.