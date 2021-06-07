شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للتأمين الصحي الشامل: نعمل في 5 محافظات لتطبيق النظام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسام صادق، المديرالتنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى خلال عشر سنوات بدلاً من ١٥ عامًا؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في منظومة صحية جيدة تُلبى احتياجاتهم، وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام.

أوضح صادق أننا نعمل بالتوازى في محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.

أضاف أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في ظل نجاح تجربة بورسعيد، وتدفعنا لاستكمال مسيرتنا نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة، موجهًا بتعزيز حملات الوعى الميدانى بنظام التأمين الصحى الشامل خاصة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وشرح فلسفة المنظومة الجديدة بشكل مبسط وما تُقدمه من مزايا للمواطنين، تعكس الأولوية المتقدمة التي تُوليها القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحى، بمنظور شامل ومتكامل؛ باعتبار ذلك إحدى ثمار مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ محققًا إنجازات غير مسبوقة، تُسهم في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.