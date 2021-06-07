شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بقلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدر القرار رقم ( 535 ) لسنة 2021م، بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة قلين، حيث شملت الحركة تكليف كلاً من؛ محمد عز الدين الشاملي الفقي، مدير ادارة المتابعة والرقابة بمركز قلين للعمل رئيساً لقرية المرازقة، وعماد احمد على عمر، رئيس قسم الاملاك بميت الديبة للعمل رئيسًا لقرية حصة الغنيمي، وحنان محمد محمد عبدالعاطي رئيس الوحدة بقرية شباس عمير، رئيسًا لقرية قونه، وايمن عمر رزق رئيس قرية حصة الغنيمي، رئيسًا لقرية شباس عمير، احمد السيد حامد الطويل، رئيس قرية كفر المرازقة، رئيساً لقرية الباكوتش، ومحمد جمعه ابو جمعه، رئيس الوحدة المحلية لقرية الباكاتوش، رئيسًا لإدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز قلين.

يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

واوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفرالشيخ أكد على أن هذا القرار سيتم تعميمه على جميع مراكز ومدن المحافظة، لاعادة تحسين مستوي الاداء الاداري، بالاضافة إلى التأكيد على الجهات المختصة تنفيذً هذا القرار كلاً فيما يخصه.