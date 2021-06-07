شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: شباب 50 دولة المشاركون فى منحة ناصر للقيادة الدولية ينبهرون لبتحف القوات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انبهر اليوم الشباب المشارك من 50 دولة في منحة ناصر للقيادة الدولية بزيارتهم لمتحف القوات الجوية المصرية ضمن فعاليات برنامج المنحة والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من ( 16-1) من يونيو الجارى 2021 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وتعرف المشاركون على تاريخ الطيران المصرى والذى بدأ عند القدماء المصريين وهذا ما بدا عند اكتشاف المقابر ووجدت صور على شكل طائر، ثم محاولة عباس بن فرناس، بالاضافة إلى تاريخ انشاء السلاح الجوى الملكى وشراء اول طائرة عام 1932 وشراءها من انجلترا، مراحل تطور زى الكلية الجوية، مراحل تطور زى الضباط من 1982 وحتى الان، مراحل تطور زى الطيران من 1931 وحتى 1967، ومراحل تطور زى الطيران من 1968 وحتى الآن، وحرب 1967 ونشأة فرع الاستطلاع.

كما تم التعرف على محتويات شنطة الاعاشه، والطائرات المقاتله، ودور القوات الجوية في حرب الاستنزاف، والاعداد النهائى لحرب اكتوبر، وتطور الطائرات الهليكوبتر، ومعركة العبور والنصر، غرفة تلقين الطياريين، ودخول قاعة الطائرة، ونموذج لغرفة عمليات حرب اكتوبر، ودخول قاعة شهداء القوات الجوية، ودخول قاعة الطائرة لعمل نموذج محاكاة للتمتع بمناطق مصر السياحية، ثم الورشة الفنية للاطفال، والدخول إلى قاعة المجد وهى القاعة الرئيسية بالمتحف وبها فيلم يحكى تاريخ القوات الجوية والقادة، والانتصارات والمعارك التي خاضت فيها القوات الجوية.

كما تم مقابلة اللواء طيار مجدي دويدار مدير المتحف، ورحب بالاخوة والاشقاء من كافة الجنسيات موضحا انا ما عرض بقاعة المجد ما هو إلا نموذج مصغر لما تقوم به القوات الجوية بصفة خاصة أو القوات المسلحة بصفة عامة، ومؤكدا ان التطور الذي تشهده القوات المسلحة المصرية الان تطور غير مسبوق، مضيفا انه بتضافر العامل البشرى والعمل الجماعى تكتمل القوة والفخر، وأضاف ان مصر تأخذ حقها بقوتين القوة الصلبه والقوة الناعمه وقوة القوات المسلحة تمثل وسيلة ردع لاى معتد وغاصب، موضحا أن الفخر بانتصار أكتوبر هو فخر للعرب ككل وليس كمصريين، علاوة على أننا كقوات مسلحة وكمواطنين نثق في القيادة السياسية ثقة تامة لانها تقودنا للتقدم والازدهار، وكلنا على قلب رجل واحد هدفنا الحماية والتقدم.

واختتمت الزيارة باستعراض المعرض المكشوف، والتعرف على جميع انواع الطائرات المقاتله التي شاركت في حروب سابقة وسط فرحة عارمة وفخر من كافة اعضاء وفود المنحة.