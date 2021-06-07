شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين، حالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 196 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالتين المتوفيتين.

وشدد شوكة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتطهير المستمر، فضلا عن الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لمجابهة الفيروس ومنع انتشاره.