شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم السلامة للجمهور».. فعالية توعوية بنقابة المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للسلامة فاعلية توعوية بعنوان «يوم السلامة للجمهور»، وذلك يوم الجمعة المقبل 11 الساعة ٦ مساءا في نادى المهندسين سابا باشا.

ومن جانبه قال المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، إن الفاعلية تتضمن شرح لرواد النادى عدد من المخاطر منها المخاطر من فيروس كورونا وطرق الوقاية منها، والمخاطر الكهربائية في المنزل وتجنب مخاطرها وكافة المخاطر التي تحيط بالإنسان في بيئة العمل أو المنزل، وفى نهاية اليوم سيتم تنظيم مسابقات لرواد النادى والأطفال عن المعلومات التي تم طرحها ومدى استيعابهم لها .

واضاف «فتح الباب» إن الفاعلية هدفها السلامة وتقديم معلومات توعوية متنوعة والترفية للمهندسين وأسرهم، مؤكداً أنه سيتم الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في الفاعلية من تعقيم وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى حفاظاً على سلامة المهندسين وأسرهم.