شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقد سير امتحانات «الآداب والتجارة والثروة السمكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الإثنين، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في كليات الآداب والتجارة والثروة السمكية برفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتور إبراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية والدكتور شيرين أبووردة عميد كلية التجارة والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب.

وتابع رئيس جامعة كفرالشيخ حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية بالكامل التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واطمان على التطبيق الحازم للتباعد الآمن وارتداء الطالب الكمامة بالإضافة إلى التهوية والتعقيم وتجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات.

وخلال الجولة اطلع رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد د. دسوقي بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة، كما أشاد بجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء .

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ سيرالامتحانات بانتظام وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ