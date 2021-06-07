شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يشارك في المرحلة الثانية من برنامج «هي تقود She leads» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المجلس القومى للمرأة في المرحلة الثانية من برنامج «هي تقود-She leads» الذي تنظمه مؤسسة شباب القادة بالتعاون مع المجلس ووزارة التربية والتعليم لدعم طالبات التعليم الفني بهدف تطوير قدراتهم وتنميتها لتقديم الكفاءات لعالم المشاريع والتجارة.

أكدت مى محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة أن المجلس يشارك في برنامج «هي تقود-She leads» من خلال تقييم المشروعات والأفكار المقدمة وتقديم التوجية والإرشاد من أجل تطوير المشروعات الفائزة وذلك في إطار اهتمام المجلس بالتمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن المجلس سوف يتيح للطالبات صاحبات المشروعات الفائزة فرصة المشاركة في الدورات التدريبيه التي تقدمها الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس كبرنامج تطوير المنتج، والتسويق الالكتروني وريادة الأعمال بالإضافة إلى إتاحة فرص الاشتراك في المعارض التي ينظمها المجلس.

و أشارت صفاء حسني مديرة برامج القادة والتعليم الفني ألى ان التقييم الإلكتروني يعتبر اولي خطوات رحلة التنمية والتطوير لطالبات برنامج «هي تقود» حيث تتيح نتائج التقييم للمؤسسة الفرصة للتعرف على نقاط القوة ونقاط التنمية لدي كل طالبة ليتم العمل على تصميم برنامج تدريبي متكامل مفصل لإحتياجات طالبات التعليم الفني.

يذكر أن برنامج «هي تقود-She leads» يعد احد برامج مؤسسة شباب القادة وأول برنامج لدعم طالبات التعليم الفنى وتعليمهن وتدريبهن وتأهيليهن وتنفيذ مشروعات ترتبط بمجال تخصصهن بعد تخرجهن وذلك في إطار تمكين المرأة اقتصاديًا عبر الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة شباب القادة ويتم استخدام أحدث أدوات التقييم العالمية لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطلاب وتنمية جوانب شخصيتهن المختلفة، حيث قدمت ٥٠٠ طالبة استمارات للإلتحاق بالبرنامج، وتم اختيار ١٠٠ طالبة كصاحبات أفضل ٣٠ فكرة مشروع.