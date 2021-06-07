شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في قرى بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدات المحلية في قرى محافظة القليوبية، الإثنين، عدة حملات لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وإتخاذ كافة الإ جراءات القانونية حيال أصحاب تلك المخالفات حيث تم تنفيذ إزالة 6 حالات بناء على الارض الزراعية.

ففى قرية كفر منصور بطوخ تم ازالة حالة تعدى على الارض الراعية حيث قام عبدالفتاح العزب رئيس الوحدة المحلية أثناء المتابعة المستمرة من ضبط حالة بناء مخالف بالتعدى بالبناء على الأرض وتم الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية باكياد دجوى برئاسة أيمن حسين رئيس الوحدة بضبط حالة بناء مخالف باعادة بناء سور على الأرض الزراعية بناحية القرية وتم الإزالة الفورية.

وفى مدينة كفر شكر تابع اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة تنفيذ إزالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعبة بمساحة 250 متر بقرية كفر على شرف الدين بإرشاد مسؤولى الإدارة الزراعية بكفر شكر ومعدات الوحدة المحلية.

وتابع المهندس علاء حسنى وناصر عبداللطيف نائبى رئيس مدينة شبين القناطر اعمال حملة إزالة فورية لحالة إعادة تعدي على الأرض الزراعية بقرية العطارة على مساحة 50 متر مربع وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونيّة ضد المخالف بحضور مسؤول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية ومسؤول القسم الفني.

حملة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية فى القليوبية