شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: استمرار أعمال تطهير شبكة صرف ضواحي بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار أعمال التسليك والتطهير لشبكات الصرف الصحي بحي الضواحي بورسعيد، وذلك تنفيذا لخطة الشركة والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، بالإضافة إلى تطهير خزانات مياه محطات فايد، وذلك لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين في إقليم القناة.

وقال «عصمت» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه «مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش».

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عملية تطهير وغسيل المروقات والخزانات الأرضية بمحطة فايد الكبرى ومحطة الكومباكت بقرية سرابيوم، تحت أشراف مباشر من المهندس احمد على رئيس قطاع مياه والصرف الصحي بمركز ومدينة فايد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، بالإضافة إلى غسل خطوط شبكات المياه، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بالقطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

رئيس مياه القناة: استمرار أعمال تطهير شبكة صرف صحي ضواحي بورسعيد وتعقيم خزانات محطات فايد

رئيس مياه القناة: استمرار أعمال تطهير شبكة صرف صحي ضواحي بورسعيد وتعقيم خزانات محطات فايد

رئيس مياه القناة: استمرار أعمال تطهير شبكة صرف صحي ضواحي بورسعيد وتعقيم خزانات محطات فايد