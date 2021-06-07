شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية»: كشف تناسلي وتلقيح اصطناعي لـ4 آلاف رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت خلال شهر مايــو الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 3 آلاف و329 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ 613 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات صحفية، الإثنين، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية، يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية، وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة حريصة على تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان، لتلبية إحتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.