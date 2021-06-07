شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة تشيد بمكافحة الفقر في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر اليوم الاثنين، إن مصر قدمت في الفترة الماضية العديد من المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وأضافت، في كلمة لها خلال افتتاح سلسلة من ورش العمل التي أطلقتها عن أهداف التنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية تقدم المساعدة والدعم بتقديم التقارير السنوية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطوات التي تسير عليها نحو تحقيقها.

وتحدثت إلينا بانوفا عن التحديات التي تواجه الحكومة المصرية والحكومات العالمية لاستكمال خططها لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في ظل انتشار وباء كورونا، كما أوضحت «بانوفا» أن ٧٠٠ مليون شخص في العالم أي ١٠ في المائة من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع، وأن أغلب من يعيشون تحت خط الفقر في قارة إفريقيا، وأن الدخل لا يزيد على دولارين.

وتابعت إلينا بانوفا أننا نسعى إلى أنه بحلول ٢٠٣٠ تنخفض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر، والقضاء على من لا يحصلون على أقل من دولار وربع.

منسقة الأمم المتحدة تشيد بمكافحة الفقر في مصر

منسقة الأمم المتحدة تشيد بمكافحة الفقر في مصر

منسقة الأمم المتحدة تشيد بمكافحة الفقر في مصر