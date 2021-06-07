شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات إرشادية لتوعية المزارعين حول النهوض بمحصول القطن في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة الإرشاد الزراعي، بمديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس على لاشين وكيل الوزارة، ندوتين إرشاديتين عن زراعة محصول القطن صنف جيزة 94، لمزارعي قرية صان البحرية التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، ومزارعي مدينة منشأة أبوعمر، وذلك بأحد الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول القطن، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عرابي، والدكتور حسن أمين من مركز البحوث الزراعية بمعهد بحوث القطن، والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بإدارتي صان ومنشأة أبوعمر الزراعيتين، وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم إستعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن، واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه، والطرق الحديثة في جني المحاصيل، كما تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

فيما أشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة ،في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين ،من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة، لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الإكتفاء الذاتي، وتقليل الإستيراد من الخارج وزيادة الدخل القومي.