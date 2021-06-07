شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: دعم عدد من المستشفيات بأجهزة أشعة مقطعية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، دعم عدد من مستشفيات مطروح بأجهزة أشعة مقطعية جديدة كان أخرها مستشفى السلوم وبراني وجاري شحن وتركيب جهاز اشعة مقطعية جديد بمستشفى الصدر بمطروح، مشيرًا إلى أنه تم توفير جهاز أشعة مقطعية بجميع مستشفيات المحافظة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، استمرار العمل على دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة مثمنا دور المشاركة المجتمعية الفعالة بالتعاون مع المحافظة جنبا إلى جنب للارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة وتقديم خدمات طبية لائقة لأبناء مطروح.

يأتى ذلك استمراراً لدعم قطاع الصحة مع تعزير كافة المشاركات المجتمعية بالتعاون مع المحافظة ضمن خطة دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.