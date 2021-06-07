شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الشرقية»: توريد 645 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوشكت صوامع وشون محافظة الشرقية على الانتهاء من استلام أطنان القمح، والتي تم حصادها من الأفدنة المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم الإنتهاء من حصاد محصول القمح لهذا العام، ومازال التوريد مستمر حتى نهاية الموسم، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى الآن ٦٤٤٧٩٨ طن و٢٤٧ كيلو قمح.

أوضح محافظ الشرقية أن صوامع وشون المحافظة ما زالت تفتح أبوابها يومياً لإستقبال القمح، مكثفة جهودها لإنجاح موسم حصاد القمح لهذا العام، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي وانتهى في مطلع الشهر الجاري، بمساحة منزرعة بلغت ٤٠٨ ألف و٨٩٨ فدان، وقد تم الإنتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

ناشد المحافظ الجهات المسوقه للقمح سواء البنك الزراعي، وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع، بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث مشاكل والحفاظ على المحصول من الإهدار والتلف، مؤكداً على أن الفترة القادمة حاسمة لإعلان إجمالي ما تم توريده هذا العام من محصول القمح لتتصدر محافظة الشرقية كعادتها المركز الأول على مستوي الجمهورية، سواء من حيث الزراعة أو الحصاد أو توريد أطنان القمح.



كما تابع محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها ٤٧ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.