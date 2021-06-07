شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أول اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في «الموارد المائية والري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الاثنين، نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والري، والذي عقد باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ترأس الاجتماع من الجانبين كلاً من الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري المصرية وحسين عبدالامير بكه الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، بما يحقق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل من الفنيين، والاعداد لزيارة وفد فني مصري للعراق خلال شهر أغسطس ٢٠٢١ لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المتفق عليها اثناء الاجتماع، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمل افتراضية سواء على مستوى اللجنة التوجيهية أو مجموعات العمل وذلك لتعزيز التواصل بين الطرفين وتسهيل أي اجراءات مستقبلية في اطار مذكرة التفاهم.

وشدد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور رجب عبدالعظيم حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل محدودية الموارد المائية، والمجهودات التي تبذلها الدولة حالياً لمواجهة هذه التحديات، سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، أو من خلال التطوير التشريعي من خلال إعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، وغيرها من الإجراءات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة استخدام المياه.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومنسق اللجنة مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر ٢٠٢٠ ومنها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الاصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وألقت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة وعضو اللجنة، الضوء على أعمال وحدة النظم الجغرافية بالقطاع في مجال إستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي ورصد التعديات على حرم النهر والأراضى الزراعية، بالإضافة لأعمال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول.

واستعرض الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع الرصد وعضو اللجنة، التطبيقات الخاصة بنظم الرصد والاتصالات بالوزارة «التليمتري»، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسؤولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيًا عن بُعد، مع إعطاء نبذة عن جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذي يسهم في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

من جانبه، استعرض رئيس الجانب العراقي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه بالعراق مثل التغيرات المناخية وإنحسار الأمطار وإرتفاع درجات الحرارة، وأن معظم الموارد المائية في العراق تأتي من خارج الحدود، كما وضح الجهود المبذولة لتذليل تلك التحديات، وتناول الخبرات الواسعة في مجال رصد الثلوج في دول المنبع ونظم الرصد ولاتصالات في متابعة المجاري المائية وتأهيل السدود ومجال النمذجة ومراقبة الخزانات الجوفية.

وقام الجانب المصري بتوجيه الدعوة للجانب العراقي للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٤- ٢٨ أكتوبر المقبل.

اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية فى مجال الموارد المائية والرى