شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بصرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي الحادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صرف إعانات مالية عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم أتوبيس الداخلة والذي وقع مساء امس الأحد بطريق الخارجة- الداخلة.

ووجه المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة صرف الإعانات وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر لتجاوز تلك الأزمة، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.