شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة حادث التصادم بالوادي الجديد إلى ٧ وفيات و21 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم الذي وقع في الوادي الجديد بين شاحنة نقل مواد واتوبيس نقل ركاب كان متجه من الخارجة للداخلة، مساء الأحد، بطريق الخارجة- الداخلة، إلى ٧ وفيات و٢١ مصابًا.

كان اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين شاحنة نقل وأتوبيس نقل ركاب بطريق الخارجة- الداخلة، بالقرب من مركز بلاط، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، والاستعانة بسيارات إسعاف من مركز الخارجة لنقل المتوفين واسعاف المصابين ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفى الداخلة العام التي رفعت حالة الطوارئ القصوى لاسعاف المصابين وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الخارجة، وأسيوط الجامعى .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.