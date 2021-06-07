طلاب «إعدادية الإسكندرية» يؤدون امتحان الجبر.. و«التعليم»: لا شكاوى (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في الاسكندرية، الإثنين، امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2020 م 2021، اليوم الاثنين في مادة الجبر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتفقد الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم، بعض لجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية حيث يؤدي الطلاب امتحان الجبر، كما تابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية التي بدأت في الخامس من يونيو وتنتهي في الثامن عشر من الشهر ذاته .

واستهل وكيل الوزارة جولته التفقدية، بمتابعة لجنة أحمد بدوي الإعدادية بنات بإدارة المنتزه واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، كما تابع لجنة مصطفى مشرفة الابتدائية بإدارة المنتزه، واختتم سعد جولته بمتابعة الامتحانات العملية للدبلومات الفنية بمدرسة الشاطبي الميكانيكية الثانوية العسكرية بإدارة وسط بمتابعة معمل الحاسب الآلي لتخصص التركيبات والمعدات الكهربية، مشدِّدًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية، كما تفقد سعد مستوى النظافة باللجان .

تأتي زيارة مدير المديرية في إطار التأكد من عدم وجود أية معوقات للطلاب والمراقبين، ومتابعة خَفْض أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ( 14 ) طالبًـا بدلا من ( 20 ) طالبًـا وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري، والتباعد الاجتماعي الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، والتأكيد على نشر جدول الامتحان في أماكن واضحة وكذلك دليل اللجان، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين.

وشدَّد سعد على الالتزام بتعليمات خروج الطلاب على دفعات بعد أداء الامتحان لعدم التزاحم، وكذلك تنظيم دخول وخروج الملاحظين والمراقبين، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات .

كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم السبت الخامس من يونيو، ومن المقرر لها أن تنتهي يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 .

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)

طلاب "اعدادية الاسكندرية" يؤدون امتحان الجبر وسط اجراءات احترازية .. و"التعليم": لا شكاوى (صور)