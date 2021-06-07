شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الشرقية»: تحرير ٣٨١١ محضرًا متنوعًا في حملات على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية، ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن تحرير 3811 محضراً متنوعاً، منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والإشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير محاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل دون ترخيص.

وأشارت إلى أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 5 طن ونصف دقيق مدعم، و7 طن سكر، و4 طن زيت، و6 طن أرز، و890 كيلو لحوم و142 كيلو هياكل دواجن، و20 شيكارة مكرونة مصنعة جميهم سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الادمي.

وأضافت أنه تم ضبط سلع غير غذائية منها 9000 كرتونة دهانات، و1500 شيكارة مواد كومباست، و38 ألف و400 كوب زجاج، و75 طن علف بروتيني، و450 كيلو غراء، و1500 شيكارة جير، و3000 قطعة أدوات منزلية جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

