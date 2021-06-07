شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، لجان الامتحانات بعدد من كليات جامعة عين شمس، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020/2021، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وخلال الجولة، اطمأن د. عبدالغفار على حسن سير الامتحانات والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكليات للوقاية من فيروس كورونا، كما تفقد مدرجات وقاعات الامتحانات بكليتي الحقوق والآداب بالحرم الرئيسى للجامعة، وأجرى حوارًا أبويًا مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات.

وأشاد الوزير بالتزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية وكذلك التزام الكليات بتعقيم المدرجات وقاعات التدريس وتوفير بيئة ملائمة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكد د. عبدالغفار على ضرورة الاستمرار والمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، لضمان حسن سير الامتحانات، والتأكيد على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والتشديد على منع تكدس الطلاب داخل مدرجات وقاعات الامتحانات، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وكذلك الاستفادة من إمكانات الكليات في تنفيذ إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بجامعة عين شمس

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بجامعة عين شمس

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بجامعة عين شمس