شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ حملة للتوعية وتنظيف شاطئ رأس التين بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالاسكندرية حملة تنظيف لشاطئ رأس التين بمنطقة الميناء الشرقى وتجميع وفرز القمامة البحرية الشاطئية من خلال مجموعة من المتطوعين، فى إطار الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة البيئة خلال احتفالات يوم البيئة العالمي والذى يأتي هذا العام تحت شعار "استدامة النظام البيئى" .

شارك فى الحملة السفارة البريطانية وشركة بانلاستيك وأحد شركات النقل البحرى و بنك القاهرة بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم خلال الحملة توعية المشاركين بالآثار الضارة الناتجة عن الأنشطة البشرية وإلقاء القمامة بالبيئة البحرية، حيث تم التأكيد على أهمية وضرورة المشاركة المجتمعية فى التوعية بتلك المشكلة والعمل على تقليل والحد من استهلاك البلاستيك.

كما شارك فى الفعاليات عدد كبير من الأطفال فى إطار الحرص على تنشئتهم وحثهم منذ الصغر على الحفاظ على الحياة البحرية والحفاظ التنوع البيولوجى كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، كما تم فى نهاية الحملة تسليم المخلفات للشركة المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة وفى إطار الحفاظ على الحياة البحرية وحمايتها قد أطلقت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار حملة لحماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر حيث تُعد تلك الحملة هى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأتى كجزء من حملة "ايكو ايجيبت" للسياحة البيئية والتى تستكمل خلال الفترة القادمة عملها فى رفع الوعى بأهمية حماية البيئة البحرية لينعم الجميع بيئة آمنه ونظيفة.





مشاركة الاطفال بالحملة مشاركة الاطفال بالحملة



جانب من الحملة جانب من الحملة



حملة للتوعية وتنظيف شاطئ رأس التين حملة للتوعية وتنظيف شاطئ رأس التين



حملة للتوعية وتنظيف شاطئ رأس التين حملة للتوعية وتنظيف شاطئ رأس التين



حملة للتوعية وتنظيف شاطئ رأس التين حملة للتوعية وتنظيف شاطئ رأس التين



















