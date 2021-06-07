شكرا لقرائتكم خبر عن لا يرى بمصر.. تفاصيل كسوف الشمس الحلقى المرتقب الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل كسوف الشمس الحلقي المرتقب يوم الخميس المقبل الموافق 10 يونيو 2021م.
وينشر ”الخليج 365”، لقرائه تفاصيل كسوف الشمس، كما يلى :
- يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.
- يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا.
- لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.
- يحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض.
- لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم.
- لذلك يُسمى بالكسوف الحلقي .
- لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل.
- يمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).
- سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً.
- عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.
- يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527,1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.
- الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.
- بداية الكسوف الجزئي 10:12:15
- بداية الكسوف الحلقي 11:49:43
- ذروة الكسوف الحلقي 12:41:51
- نهاية الكسوف الحلقي 13:33:45
- نهاية الكسوف 15:11:16