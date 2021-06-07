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لا يرى بمصر.. تفاصيل كسوف الشمس الحلقى المرتقب الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل كسوف الشمس الحلقي المرتقب يوم الخميس المقبل  الموافق 10 يونيو 2021م.

وينشر ”الخليج 365”، لقرائه تفاصيل كسوف الشمس، كما يلى :

- يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.

-  يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا.

-  لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.

-  يحدث الكسوف الحلقي للشمس حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض.

-  لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم.

- لذلك يُسمى بالكسوف الحلقي .

- لا يُرى هذا الكسوف في مصر أو المنطقة العربية بالكامل.

- يمكن رؤيته في جميع مراحله في (شمال كندا – أقصى الشمال الشرقي لروسيا – جرين لاند).  

- سوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسع وخمسون دقيقة تقريباً.

- عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 94% من كامل قرص الشمس.
    
- يُغطي الكسوف الحلقي مساحة عرضها 527,1 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 3 دقائق و51 ثانية.

-  الكسوف الحلقي التالي يكون في 14 أكتوبر 2023م.

- بداية الكسوف الجزئي  10:12:15     

- بداية الكسوف الحلقي   11:49:43
    
- ذروة الكسوف الحلقي   12:41:51  
 
- نهاية الكسوف الحلقي    13:33:45

- نهاية الكسوف     15:11:16

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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