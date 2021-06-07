رئيس جامعة الأزهر يطمئن على امتحانات كلية اللغات والترجمة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن كلية اللغات والترجمة بالقاهرة تعد من الكليات المتميزة، خاصة وأن خريجيها بمختلف أقسامها يشغلون مراكز متميزة في جميع مؤسسات الدولة داخليا وخارجيا. بحسب بيان صحفي.

وأوضح خلال تفقده لجان الامتحانات بكلية اللغات والترجمة، الاثنين، أنه عمل بهذه الكلية طيلة سبع سنوات مشرفًا على المواد الإسلامية بها، لافتًا إلى أنها تتميز بالانضباط والعمل بروح الأسرة الواحدة، خاصة وأنها على أعتاب التقدم للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة.

وأشاد رئيس الجامعة، بما لمسه من انضباط داخل لجان الامتحانات، من الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان، وارتداء الجميع للكمامات، ووجود لجان خاصة للعزل.

وقام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطلاب داخل اللجان، ودعا للجميع بالنجاح والتوفيق.