نائب هيئة السكة الحديد: القيادة السياسية تولي اهتماما بالارتقاء بالعنصر البشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال حسين رشيدي نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرًا للارتقاء بالعنصر البشري في قطاع السكة الحديد، مضيفًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في أداء الواجب الوظيفي.

وأضاف رشيدي في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أننا نعمل في السكة الحديد على محاور رئيسية تتمثل في تطوير البنية التحتية في قطاع الوحدات المتحركة والصيانة والدعم الفني والقطاع المتمثل في المحطات والأرصفة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنشاء محطة بشتيل التي تعد أكبر محطة قطارات في الشرق الأوسط.

وأوضح:"نعمل على تطوير شامل للسكة الحديد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن، حيث نقوم بتحديث نظم الإشارات وهندسة السكة وإحلال وتجديد قضبان السكة الحديدية، منوها إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة إحكام السيطرة الكاملة على كافة القطارات التي يتم تشغيلها على الشبكة الحالية".

وتابع: "تم طرح مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة لدخول نظام التحكم الآلي في مسير القطارات"، موضحًا أنه يتم العمل حاليا على الامتداد مع دول الجوار وإنشاء خطوط سكة حديد للربط مع الدول الإفريقية.