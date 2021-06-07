الجامعة الأمريكية تناقش تطوير الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تناقش الجامعة الأمريكية، الإثنين 14 يونيو القادم، ضمن جلستها الأخيرة من سلسلة حوارات "لازم نتكلم"، كيفية إحداث إصلاح قانوني فعال لمنع العنف ضد المرأة، بعنوان "كيف نطور الإطار القانوني والسياسي لمكافحة العنف ضد المرأة؟".

يتحدث في الجلسة كلٍ من عزة سليمان، محامية ومدافعة مصرية دولية عن حقوق الإنسان ومؤسسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، وإستر واويرو، محامية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومستشارة قانونية في المساواة القانونية بمنظمة "المساواة الآن"، وثريا بهجت، مستشارة ومدافعة عن حقوق النساء والفتيات في مصر وخريجة الجامعة عام 2006. يدير الحوار نيفين عبيد، باحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة.

يذكر أن الجامعة الأمريكية، أطلقت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" في نوفمبر 2020 انطلاقا من حرصها على لعب دور محوري في زيادة الوعي بقضية التحرش الجنسي كقضية اجتماعية هامة ولدعم الجهود الوطنية والدولية المتعلقة بهذه القضية خاصة في الجامعات. تناولت سلسلة حوارات "لازم نتكلم" العديد من القضايا الهامة الخاصة بالتحرش منها تأثير التنشئة على قضية التحرش، وتناول السينما والإعلام للتحرش، والخصوصية في عالم الانترنت، ومواجهة التحرش في الجامعات، وتحقيق الأمان والشمولية والتنوع في أماكن العمل.