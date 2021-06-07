وكيل "النواب": قطاع البترول واعد وناجح.. واستطعنا أخذ حقوقنا في البحرَين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن قطاع البترول قطاع واعد، واستطعنا أن نأخذ حقنا في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار أبو العينين، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أثناء نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن الترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب في الصحراء الشرقية وخليج السويس، إلى أن قطاع البترول "رائد"، ويحتل مكانة قوية.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن قطاع البترول يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هناك 98 اتفاقية في السنوات الخمس الماضية، بواقع استثمارات 74 مليار جنيه.

وأكد أبو العينين أن قطاع البترول نجح في تحقيق أهداف كثيرة في الصناعات التكنوكيميكال، مشددًا على أهمية تعظيم القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعي.