رئيس "المعاهد الأزهرية": توزيع كمامات ومطهرات على طلاب الثانوية في الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم وضع 12 طالبا في كل لجنة بامتحانات الشهادة الثانوية، مشيرا إلى أن هناك بعض اللجان توجد بها 10 طلاب فقط.

وقال جمعة في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه سيتم توفير كمامات ومطهرات للطلاب على أبواب اللجان، وعزل أي طالب تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، حرصا على بقية الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه سيتم تعقيم اللجان أولا بأول عقب كل امتحان، طبقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على صحة الطلاب، وضمانا لعدم تعطيل العملية الامتحانية، وإرسال رسالة طمأنة للطلاب بأن اللجنة مؤمنة تماما.

ولفت جمعة، إلى أنه أصدر تعليماته لرؤساء المناطق الأزهرية، بضرورة متابعة الامتحانات على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين، والتأكد أن اللجان يسودها الهدوء التام حرصا على مصلحة الطلاب.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على تحقيق مبدأ العدالة في امتحانات الشهادة الثانوية، و تيسير السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل جيد، وتوفير الجو المناسب لهم دون إفراط أو تفريط.

كان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد، التقيا رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، للحديث عن التحضير لامتحاناتِ الشهادة الثانوية، والاستعدادِ لها.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الـ 19 من يونيو الجاري، على أن تنتهي في الأول من أغسطس المقبل.

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