ضبط 116 قضية مخدرات وتنفيذ 46608 أحكامٍ قضائية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (32 قطعة سلاح ناري، بحوزة 29 متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الحملات 46608 حكم قضائي متنوع، وكما ضبطت الحملات 116 قضية مخدرات، بإجمالي 120 متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.