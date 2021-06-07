تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر لاتهامه بالتهرب من الضرائب لـ12 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 12 يوليو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفي.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ "أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.