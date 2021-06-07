"غافله بسلاح أبيض".. تحديد موعد محاكمة المتهم بقتل سائق في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة 9 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عربي الجنسية في اتهامه بقتل سائق والشروع في قتل .آخر داخل فيلا بكمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد

وحملت القضية، رقم 3726 جنايات قسم ثان الشيخ زايد والمقيدة برقم 2302 لسنة 2020 كلي السادس من أكتوبر.

وجاء بأقوال "م. ع" 28 سنة، عربي الجنسية، ومقيم في فيلا بكمبوند شهير في الشيخ زايد بالجيزة، أنه حال تواجده بمحل إقامته بالعقار محل الواقعة (الفيلا) برفقة المجني عليه والمتهم وباقي الشهود، لتناول المشروبات الكحولية وتعاطي المواد المخدرة توجه لغرفته للنوم.

وأضاف أنه أثناء ذلك سمع صوت استغاثة وحال خروجه لاستبيان الأمر، أبصر المتهم واقفا أمامها ممسكا بسلاح أبيض (سكين) وما أن قام بسؤاله عن مصدر صوت الاستغاثة، فوجئ بتعديه عليه بالسكين حوزته محدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدا قتله ولاذ بالفرار، وأوضح أنه وعقب ذلك أبصر المتوفى في غرفته غارقا في دمائه.