طالبه برد 250 ألف جنيه.. تفاصيل قتل صاحب شركة لتاجر في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحبس صاحب شركة ومسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل تاجر في المقطم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول حصل من التاجر المجني عليه على 250 ألف جنيه بدعوى توظيفها مع ربح شهري دائم، لكن المتهم لم يلتزم فنشبت بينهما مشاجرة.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه هدد المتهم برفع دعوى قضائية إذا لم يسترد أمواله، فاختمرت في ذهن المتهم خطة للتخلص منه مستعينا بصديق له مسجل خطر.

واستدرج المتهم المجني عليه داخل شقته بالمقطم، حيث أطلق مسجل خطر النار عليه فسقط جثة هامدة ثم ألقوه في أحد المناطق المهجورة واستولوا على سيارته وهاتفه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وإحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.