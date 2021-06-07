"تعالي أجبلك آيس كريم".. شاب يستدرج طفلاً لهتك عرضه في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات نيابة حلوان، تفاصيل اتهام والدة طفل لأحد الأشخاص بهتك عرض نجلها في المعصرة.

وقالت الأم في التحقيقات، إن نجلها البالغ من العمر 6 سنوات تعرض لهتك العرض من شاب يبلغ من العمر 21 سنة، حيث استدرجه في مكان مهجور.

وأضافت أن نجلها كان يلهو أمام المنزل، حيث استدرجه المتهم "تعالى اجبلك آيس كريم" ثم استفرد به في مكان مهجور وهتك عرضه.

وأشارت إلى معاناة طفلها من حالة إعياء شديدة نتيجة لما تعرض له.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض المجني عليه، الذي أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.