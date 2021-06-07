أبرزها 25 طن ذرة مجهولة المصدر.. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1204 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، بحوزته (15 طن "ذرة صفراء- فول صويا – جلوتين" معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني مستلزمات إنتاج – 5طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني منتج نهائي ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، (2,74 طن "مفروم ومقطعات لحوم – كبدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة الشرقية، بجوزته (1,5 طن "كبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.