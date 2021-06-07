القبض على لص المساكن في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لص بعد سرقته شقة مواطن قبل الإبلاغ عن واقعة السرقة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالمنوفية وبحوزته مشغولات ذهبية مجهولة المصدر، مبلغ مالي وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "التسلق، وكسر الشباك" وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

أمكن التوصل إلى المجني عليه وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بأنه عقب عودته من عمله اكتشف كسر شباك العقار محل سكنه وسرقة المضبوطات، وأضاف بأنه كان في سبيله للإبلاغ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.