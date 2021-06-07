ضبط عاطل وصاحب مخزن سرقا كابلات أعمدة الإنارة بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطل وصاحب مخزن؛ لقيامهم بسرقة الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الكابلات الكهربائية -2 آلة حادة "كماشة)، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من أحد أعمدة الإنارة الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد التصرف فيها بالبيع.

بتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالطريق العام، وأضاف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.