شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور يوزع الشوكولاتة اعلى الطلاب أثناء الامتحانات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بتوزيع الشكولاتة والورود على طلاب الجامعة أثناء تفقده سير امتحانات الفصل الدرارسي الثاني في كليات الجامعة.

وبدأ رئيس جامعة دمنهور جولته من كلية الطب البيطري وتفقد امتحان طلاب الفرقة الخامسة والذين تم توزيعهم بنسبة ٥٠ % على المدرجات.

وأوضح الدكتور عبيد صالح أن الشوكولاتة لها دور في تهيئة الأجواء النفسية للطلاب وتقليل التوتر والضغط العصبى، وأن لها دور في إفراز هرمون السعادة.

وحص رئيس الجامعة الطلاب على التروي قبل البدء في الإجابة مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل جاهدة لأجل توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب.

وأكد رئيس جامعة دمنهور أنه يتم التصحيح الآلي للامتحانات بعد انتهاء الامتحان للإسراع بظهور النتائج سريعًا.

وأشار «صالح» إلى أنه يتم إعداد قاعات الامتحانات ورشها وتعقيمها يوميًا طوال فترة الامتحانات والتى تجرى على فترتين أو ثلاثة في الكليات النظرية وفق عدد الطلاب وفترة واحدة في الكليات العملية أو فترتين لمراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

وأضاف أنه لا يتم السماح للطلاب بدخول الامتحان دون ارتداء الكمامة وقياس درجة الجرارة والمرور عبر بوابة التعقيم الذاتي.

رئيس جامعة دمنهور يوزع الشيكولاتة الورود على الطلاب أثناء الامتحانات (صور)

رئيس جامعة دمنهور يوزع الشيكولاتة الورود على الطلاب أثناء الامتحانات (صور)

رئيس جامعة دمنهور يوزع الشيكولاتة الورود على الطلاب أثناء الامتحانات (صور)

رئيس جامعة دمنهور يوزع الشيكولاتة الورود على الطلاب أثناء الامتحانات (صور)

رئيس جامعة دمنهور يوزع الشيكولاتة الورود على الطلاب أثناء الامتحانات (صور)